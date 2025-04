Novo comandante da PM-BA toma posse e manda recado a facções

Novo Comandante da PM-BA, coronel Antônio Carlos Magalhães - Foto: Matheus Landim/GOVBA

O coronel Antônio Carlos Magalhães assumiu o cargo de comandante da Polícia Militar nesta quinta-feira, 27, substituindo o coronel Paulo Coutinho. O novo comandante prometeu dar continuidade ao trabalho de combate às facções criminosas, garantindo uma atuação firme contra a criminalidade.

“A nossa ideia é dar continuidade ao trabalho feito pelo ex-comandante-geral, que estou substituindo hoje, e que é meu amigo. Fizemos um trabalho de parceria todo o tempo que estivemos juntos, e a ideia é manter esse combate efetivo a essas organizações, supostas organizações criminosas. Eu prefiro nem chamá-las assim, porque são grupos criminosos que se denominam e começam a querer criar terror com a população, e a gente não vai permitir isso”, bradou o coronel Magalhães.

O coronel Magalhães destacou ser um “homem de tropa” e afirmou que sua nomeação se deu pela sua vasta experiência profissional.

“Acredito que muito pesou o fato da minha experiência profissional, por ter iniciado a minha carreira policial-militar no chão de fábrica, como a gente chama. Eu fui soldado da Polícia Militar, fui sargento, depois fui oficial. Acho que pesou muito minha relação com a tropa. Eu sou homem de tropa, me considero homem de tropa, vivo a tropa e acho que posso confiar nela, pois estará colada comigo a todos os instantes”, enfatizou o comandante.

O governador Jerônimo Rodrigues e o comandante da PM-BA, coronel Antônio Carlos Magalhães | Foto: Matheus Landim/GOVBA

Para o titular da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), Marcelo Werner, o coronel Antônio Carlos Silva Magalhães tem todos os requisitos necessários para assumir a função. “Tenho certeza de que a sua competência e história marcada por sua capacidade de liderança, valorização e visão estratégica vai fortalecer ainda mais a instituição da Polícia Militar. Neste novo desafio desejo muita força e que a sua gestão seja de muita sabedoria e determinação, e acima de tudo, com uma reposta rápida e eficaz à população”, pontuou o secretário.

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner | Foto: Matheus Landim/GOVBA

Experiência

Com uma trajetória que se iniciou em 1982, como soldado da corporação, o novo comandante é reconhecido por sua sólida formação multidisciplinar, experiência no campo das ações táticas e passagens relevantes pela Secretaria da Segurança Pública, incluindo a área de Inteligência. Baiano e natural da cidade de Serrinha, Magalhães conta com amplo respeito entre praças e oficiais, sendo visto como um líder acessível, ético e estrategista.

O novo subcomandante-geral é o coronel Antônio do Nascimento Lopes, oficial com vasta experiência administrativa e operacional, conhecido por sua integridade e competência técnica. Antes da nomeação, o coronel ocupou o posto de comandante de policiamento da Região Metropolitana de Salvador, da Região Central e do Batalhão de Choque.