Laboratório para refino de drogas é fechado e homem é preso na Bahia

Ação foi resultado de investigações do Denarc - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um laboratório clandestino de refino de cocaína foi desativado pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 26, durante a "Operação Narke", em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. No local, que funcionava dentro da residência do suspeito, os agentes apreenderam grandes quantidades de entorpecentes e prenderam um homem em flagrante.

Laboratório funcionava dentro da residência do suspeito | Foto: Divulgação / Polícia Civil

As investigações conduzidas pelo Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc) apontaram que o imóvel, localizado no bairro Jardim Acácia, era utilizado para a produção e distribuição de drogas. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram vasto material destinado à fabricação e preparo de entorpecentes, além de elevada quantidade de drogas do tipo cocaína, crack e maconha.

O suspeito foi conduzido ao Complexo do Sobradinho, onde permanecerá à disposição da Justiça | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Além das drogas, foram encontrados um revólver calibre 38 e munições dos calibres 556 e 12. O suspeito foi conduzido ao Complexo do Sobradinho, onde permanecerá à disposição da Justiça.