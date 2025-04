Homens mantêm mãe e filhos reféns e fazem transmissão ao vivo

Toda ação criminosa foi transmitida via live em uma rede social - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após quase duas horas de negociações, policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) conseguiram libertar a mãe e os dois filhos que estavam sendo mantidos reféns por dois homens, dentro de uma residência, no bairro Capiarara, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A família ficou sob a mira de armas.

Em um vídeo que o Portal A TARDE teve acesso, é possível ver um dos criminosos tentando conversar com um policial que ele chama de Filipe e, ao fundo, o som da mãe e das crianças chorando.

Em um determinado momento, aos prantos, a mulher implora: "Meu Deus do céu, meu filho está passando mal. Gente, pelo amor de Deus, gente. Chama a Samu, pelo amor de Deus". O apelo dela é reforçado pelo suspeito. Toda a ação criminosa foi transmitida via live em uma rede social. Os homens foram presos.

Sob anonimato, uma moradora do bairro contou que um dos criminosos é conhecido na região como 'Da Índia'. Ele seria o líder do tráfico de drogas do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida do Capiarara.

"O negócio aqui, não está fácil, não. A gente não pode nem falar mais nada por telefone. Eles estão na maior ousadia. Tomam os celulares dos moradores para olhar o que estão fazendo. É brincadeira?", questionou o homem.

A reportagem solicitou informações à Polícia Militar, por meio do Departamento de Comunicação Social da instituição, mas, até a publicação dessa matéria, não obteve retorno.