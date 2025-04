VÍDEO: pai atropela jovem que teria brigado com filho em escola

Marcio Roberto de Andrade Garcia chegou a ser preso - Foto: Reprodução | YouTube

Um homem foi preso após ser flagrado atropelando um adolescente de 14 anos nesta semana. Ele provocou o atropelamento do jovem, que teria brigado com o seu filho na escola, em São Paulo.

De acordo com o site Metrópoles, o caso aconteceu na terça-feira, 25, e Marcio Roberto de Andrade Garcia, de 44 anos, foi liberado após pagamento de fiança.

Em vídeo, é possível observar o momento em que o motorista provocou o atropelamento. O adolescente atropelado estava na rua da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) General Osório, onde estuda.

Na ocasião, o carro avançou a calçada e atingiu o jovem na parte esquerda do corpo, pelas costas. O adolescente caiu na calçada e deu um grito de dor.

Marcio Garcia saiu do carro e se aproximou do jovem. No mesmo instante, o filho dele saiu do veículo com um machucado aparente nos joelhos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o autor foi preso em flagrante e encaminhado para audiência de custódia.

Para a reportagem, a Diretoria Regional de Educação (DRE) Ipiranga informou que não há registro de conflito ou desentendimento entre os alunos dentro da escola.