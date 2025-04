Investigação revela esquema global envolvendo PCC e máfia italiana

Durante a ação, foram apreendidos celulares, documentos e veículos de luxo - Foto: Reprodução / PF

Na manhã desta sexta-feira, 28, a Polícia Federal deu sequência à Operação Mafiusi, voltada ao combate da aliança criminosa entre mafiosos italianos e integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A nova fase mirou suspeitos que haviam sido presos anteriormente, mas foram soltos por decisão judicial.

Os agentes cumpriram dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em São Paulo (SP) e Guarujá (SP). Um dos detidos seria responsável por coordenar o envio de drogas ao exterior e, mesmo após ser libertado, teria mantido seu envolvimento no esquema.

O segundo alvo é apontado como operador financeiro do grupo, utilizando empresas de fachada e movimentações bancárias fraudulentas para ocultar os lucros do tráfico. Durante a ação, foram apreendidos celulares, documentos e veículos de luxo, reforçando as provas sobre a estrutura da organização criminosa.