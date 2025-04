Tribunal que absorveu Daniel Alves de estupro tinha três mulheres

Os quatro entenderam que a presunção de inocência deveria prevalecer no caso - Foto: EFE/ Alberto Estévez

O tribunal superior que absolveu Daniel Alves do crime de estupro era composto por três mulheres e um homem. O ex-lateral havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma mulher de 23 anos que, segundo a corte, foi abusada por Alves no banheiro de uma discoteca em Barcelona na madrugada de 31 de dezembro de 2022.

Nesta sexta-feira, 28, o Tribunal de Justiça da Catalunha, composto por Àngels Vivas Larruy, Roser Bach Fabregó, María Jesús Manzano Messeguer e Manuel Álvarez Rivero, concluiu por unanimidade que o depoimento da jovem que acusava o ex-jogador é insuficiente para sustentar a condenação do réu.

Os quatro entenderam que a presunção de inocência deveria prevalecer no caso, já que consideraram o depoimento da jovem como insuficiente para sustentar a condenação.

Daniel Alves foi liberado do Centro Penitenciário Brians 2 no dia 25 de março de 2024, com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões). O ex-jogador passou 14 meses em prisão preventiva e nega as acusações.

A Justiça catalã aceitou um recurso da defesa do réu, que respondia em liberdade provisória desde 2024. Um recurso apresentado pela Promotoria de Barcelona pedia aumento de pena para Daniel Alves, mas o Tribunal da Catalunha o absolveu em decisão unânime nesta sexta-feira.