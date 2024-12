Em liberdade condicional, Daniel Alves aparece cantando louvor

No Instagram, o ex-jogador começou a fazer postagens com legendas bíblicas. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

No inicio dessa semana, o ex-jogador Daniel Alves voltou a ser um dos assuntos mais comentados no X (Twitter) após publicar um vídeo no Instagram cantando um louvor. Vale lembrar que ele foi condenado por estupro na Espanha. O baiano limitou os comentários, mas não ficou isento de ser detonado na rede social.

Alguns comentários criticando o ex-atleta foram feitos, como. “Daniel Alves, vagabundo, estuprador, safado. Não está passando batido não, seu folho da p*ta. Igual a você tem muitos, não está enganando ninguém”. Outro criticou a postura de religioso do ex-lateral: “Caraca, depois de tudo ele ainda acha que vamos cair nessa conversa de evangélico. Esse Daniel Alves é muito abusado”.

Leia mais:

>> Reembolso? Produtora toma atitude após interrupção do Samba Salvador

>> Kassab destaca atuação do PSD da Bahia: "Nos enche de emoção"

>> Carletto nega pressão por espaço do Avante no governo Jerônimo

Depois de sair da prisão, onde estava desde janeiro do ano passado, Dani Alves se manifestou pela primeira vez recentemente. Condenado por agressão sexual, após estuprar uma mulher numa boate em Barcelona, na Espanha. Ao jornal espanhol El Periódico, ele disse: "Me adapto a tudo".

Para responder em liberdade, o brasileiro pagou um milhão de euros, o que equivale a R$5 milhões. Teve seus passaportes detidos, e ainda deve se apresentar à Justiça toda semana.

“É isso que me cabe. Eu também não tenho muito mais para fazer. Onde quer que eu vá, sobrevivo. Eu me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, e sim a pessoa que faz o lugar”. Disse ele sobre as atuais obrigações jurídicas.