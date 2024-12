Carletto nega pressão por espaço do Avante no governo Jerônimo

Ronaldo Carletto fala sobre destino do Avante no governo Jerônimo - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto, negou ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 25, que o partido tenha feito qualquer 'pressão' para aumentar o espaço dentro da estrutura do governo estadual.

A declaração ocorreu durante o encontro de prefeitos eleitos pela legenda, em Salvador. Carletto frisou que o partido agora é o segundo maior em número de gestores municipais no estado, e que qualquer espaço que vier "será bem vindo". Atualmente, o Avante ocupa a Secretaria de Agricultura, com Tum, mas deve aumentar a participação na reforma administrativa que ocorrerá nas próximas semanas.

"O Avante veio para somar com o governo. Evidente que o partido cresceu, é o segundo maior da Bahia em número de prefeitos, vereadores e vice-prefeitos. Qualquer espaço que vier será bem vindo, mas o Avante não está exigindo nenhum tipo de espaço. Participar do governo é uma consequência, já participa hoje com a Secretaria da Agricultura, sem dúvidas a gente vai participar do governo", destacou.

Também presente no evento, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou o pleito do Avante por mais espaços, mas disse que pediu um tempo para Carletto, a fim de avaliar com atender o pedido da sigla.