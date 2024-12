"Estamos mobilizando toda a Bahia", destaca Tum sobre a Fenagro

Tum fala sobre realização da Fenagro - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Começa no próximo dia 29 a 33a edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), evento realizado pelo Grupo A TARDE, com apoio do governo do Estado. Questionado, nesta segunda-feira, 25, sobre a importância da feira para a economia e o turismo local, o secretário estadual de Agricultura, Tum (Avante), destacou o trabalho de mobilização que tem sido feito em toda a Bahia.

Leia mais

>> Antonio Brito explica desistência pela presidência da Câmara

>> ‘Fenagro’ retorna após cinco anos com dois dias de grandes shows

>> Venda de ingressos para visitação à Fenagro inicia nesta quinta

Tum reforçou também a importância da parceria com o Grupo A TARDE e o potencial que a Fenagro tem para atrair pessoas de todas as partes do país.

"A Fenagro, que está cinco anos sem ser realizada, o realizador este ano será o A TARDE. Estamos muito animados com o potencial, com esse retorno, com o A TARDE, que está muito empenhado divulgando", iniciou o secretário, presente no encontro de prefeitos eleitos do Avante.

"Nós estamos mobilizando todo o estado da Bahia, e o Brasil também, porque tem muita raça que vem de outros estados, produtores que vem conhecer a Fenagro. A Fenagro não é só agricultura, mas ela tem um lado turístico, ela divulga a Bahia [...] Estamos muito animados e empolgados com a realização desse grande evento", pontuou o titular da Seagri.