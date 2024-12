Fenagro retorna após cinco anos com dois dias de grandes shows

Cantora Simone Mendes é uma das atrações da Fenagro - Foto: Divulgação

Após um hiato de quatro anos, a Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste - Fenagro, retorna ao Parque de Exposições para sua 33ª edição. A feira costuma reunir diferentes atividades na programação como campeonatos, leilões, exposições, atrações culturais, gastronômicas e musicais, que vão ocorrer entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro.

A expectativa é que esta edição atraia mais de 150 mil pessoas ao longo de 10 dias de feira. Um dos grandes destaques do evento é a grade de shows que conta com artistas do sertanejo, forró e arrocha, como as bandas Limão com Mel, Calcinha Preta, as cantoras Simone Mendes, Mari Fernandez, Tayná Agazzi, além de Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Tayrone, Silfarley, Toque Dez, Zezo e Klessinha.

A estreia da Fenagro ocorreu em 1988, em Salvador. Após isso, a Feira passou a ser realizada anualmente até 2019, nos anos seguintes ficou suspensa devido à pandemia da Covid-19 e ao período eleitoral. Já em 2023, o evento não teve sua retomada e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) informou que o evento seria suspenso por questões administrativas e estruturais do Parque de Exposições e por entraves burocráticos que se apresentaram.

As expectativas para a edição de 2024, que marca este retorno, são altas, em especial para as atrações musicais, como comentou o cantor de arrocha Aldiran Santana, mais conhecido como Unha Pintada. Dono de sucessos populares como Recairei e Condenado, ele disse que vê na Fenagro um local de difusão da cultura baiana e que está animado para o show.

“Eventos como a Fenagro são fundamentais para mostrar o que a Bahia tem de melhor. É um espaço que conecta tradição, inovação e cultura. A música, assim como a Fenagro, é um elemento que une as pessoas, que emociona e conta histórias. Levar nosso trabalho para um evento tão rico em diversidade é mais do que um show, é um compromisso com a cultura do nosso estado e com o público que nos acompanha”, disse Unha Pintada.

Entre tradição e inovação

As atrações da Fenagro passeiam entre novos nomes da cena musical e alguns já consolidados, como a banda Limão com Mel. Donos de sucessos como Toma Conta de Mim, E Tome Amor, Um Amor de Novela, Vivendo de Solidão, Minha Vida sem Você. Músicas que foram grandes sucessos nos anos 1990 e começo dos 2000.

Segundo Edson Lima, vocalista da banda desde o surgimento, o repertório separado para a Fenagro vai ser especial tanto para eles quanto para o público: “Será uma grande apresentação para matar as saudades, com inúmeros sucessos da nossa carreira. Os fãs viverão uma viagem no tempo, com nossas canções que de uma certa forma, marcou a vida de cada um. Na Fenagro, preparamos um show inesquecível, em cima da nossa turnê Playlist Limão. Estávamos devendo esse show em Salvador. Para a Fenagro 2024, a dosagem do romantismo será bastante especial”, comentou.

A banda pernambucana é conhecida pelo movimento do forró eletrônico que estourou no Brasil nos anos 1990, juntamente com outros grupos como Mastruz com Leite, Magníficos e Calcinha Preta, que também vai se apresentar na Fenagro. O ritmo se fez presente na casa dos brasileiros, em especial no Nordeste. O que proporcionou a essas bandas terem, atualmente, um público marcado por diferentes gerações, esperado para assistir aos shows na Fenagro.

“A Limão nunca parou no tempo. Estamos sempre nos renovando e atualizando, até porque, o nosso público se renova também. Hoje, vemos em frente ao palco, a juventude de 18 anos e 20 e poucos anos, cantando tudo, mesmo sabendo que na época que tais canções foram gravadas e lançadas, a maioria não eram nem nascido. Ou seja, eles conheceram através dos pais, que propagaram a nossa história em família, e isso é muito bacana”, disse Edson.

No mesmo palco das duas bandas veteranas, também vão estar alguns nomes novos do sertanejo, como a cantora Tayná Agazzi, que revelou estar animada por dividir a grade de atrações com grandes nomes. “Minhas expectativas estão altíssimas, porque vou estar subindo no mesmo palco que artistas que são referências musicais pra mim”.

Muita sofrência

O arrocha, ritmo nascido na Bahia, não poderia ficar de fora da line-up da Fenagro. Um dos destaques é o cantor Nadson O Ferinha, que tem feito sucesso nas redes sociais nos últimos tempos com músicas como Cadê Seu Namorado Moça?, Posta Aí e Sete Bilhões. Além das versões em arrocha de hits de outros cantores, como Zé Neto & Cristiano, Paula Fernandes, Henrique & Juliano e Dilsinho.

O Ferinha comentou que gosta de cantar em grandes eventos, principalmente quando tem uma conexão com o ambiente rural – e prometeu um repertório recheado de “sofrências” para o público arrochar: “É um ambiente que eu me sinto em casa. Amo fazenda, amo animais do campo. Então tem tudo a ver com minha personalidade e minha música também. Podem esperar muita arrocha, muita sofrência e as músicas que apaixonam o coração”, disse o cantor.

Assim como ele, os cantores Unha Pintada e Tayrone também comentaram estar preparando um repertório para os fãs de arrocha, “aquele repertório recheado de sofrência e hits que a galera ama cantar junto”, disse Unha Pintada. Tayrone, prometeu o mesmo: “Quero levar alegria para o público que tanto gosta do arrocha romântico. Vou colocar todo mundo para arrochar e dançar”, completou.

Fenagro 2024 / De 29 de novembro a 08 de dezembro, 20h / Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador (Av. Luís Viana Filho, 1590 - Itapuã) / Ingressos entre R$ 60 e R$ 480 / Vendas: bilheteriadigital.com/fenagro2024

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.