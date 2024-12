Venda de ingressos para visitação à Fenagro inicia nesta quinta

Fenagro será realizada entre os dias 29 de novembro a 7 de dezembro, no Parque de Exposições - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Abre nesta quinta-feira, 21, às 13h, a venda de ingressos para a visitação à feira e às atrações promovidas pela maior feira agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior do Brasil, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), que será realizada entre os dias 29 de novembro a 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

Os valores variam entre R$ 15 a R$ 40, entre meia-entrada e inteira, e podem ser adquiridos através do site Bilheteria Digital ou através de pontos físicos no Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shoppings Barra, Salvador, da Bahia e Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shoppings Piedade, Salvador, Paralela e Salvador Norte).

Confira valores 30/11 (Sábado) - R$ 20 (meia-entrada); R$ 40 (inteira)

01/12 (Domingo) - R$ 20 (meia-entrada); R$ 40 (inteira)

02/12 (Segunda-feira) - Doação de alimento não perecível

03/12 (Terça-feira) - Doação de alimento não perecível

04/12 (Quarta-feira) - R$ 15 (meia-entrada); R$ 30 (inteira)

05/12 (Quinta-feira) - R$ 15 (meia-entrada); R$ 30 (inteira)

06/12 (Sexta-feira) - R$ 15 (meia-entrada); R$ 30 (inteira)

07/12 (Sábado) - R$ 20 (meia-entrada); R$ 40 (inteira)

08/12 (Domingo) - R$ 20 (meia-entrada); R$ 40 (inteira)

A programação da feira acontece das 9h às 18h, e os ingressos darão acesso a toda a programação no Parque de Exposições, exceto aos shows musicais, que serão realizados nos dias 29 de novembro e 7 de dezembro. Crianças de até 12 anos e idosos acima de 60 anos não pagam, sendo obrigatória a apresentação de um documento original com foto.

Nos dias 2 de dezembro (segunda-feira) e 3 de dezembro (terça-feira), o acesso será gratuito e aberto ao público, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Com os passaportes, será possível ter acesso a programações como campeonatos, leilões, atrações culturais, gastronômicas e exposições.

Programação

A Fenagro contará com atrações de diversas, dentre elas, o Museu da Anatomia Animal, que reunirá mais de 30 espécies de animais de produção e silvestres taxidermizados, e do Fenagrinho, espaço criado para a realização de atividades voltadas para crianças e adolescentes, que contará com uma mostra de pequenos animais, como cães, aves, coelhos, hamsters, galinhas exóticas e pássaros.

Outro destaque é a Arena Pônei, ambiente que oferece passeios de charretes e montarias em pôneis, sempre acompanhados por tratadores experientes, em uma área cercada e com todas as medidas de segurança necessárias, incluindo o uso obrigatório de capacetes.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) também confirmou a participação de 10 setores produtivos da agricultura na feira. Segundo o chefe de gabinete da secretaria, Thiago Guedes, no pavilhão do governo, estarão presentes diversos setores produtivos de frutas, café, cacau, grãos, pecuárias e muito mais, demonstrando aos visitantes a ação do campo a agroindustrialização até chegar ao consumidor

Além das exposições de animais, atividades de entretenimento para toda a família e shows de grandes nomes da música nacional, a Fenagro (Feira Nacional da Agropecuária) terá também a participação da agricultura familiar, e contará com a presença da Vila da Agricultura Familiar, o Empório da Agricultura Familiar e da Cooperativa Feminina da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Valença (Coomafes)