Museu da Anatomia Animal terá mais de 30 espécies empalhadas na Fenagro

Serão mais de 30 espécies taxidermizadas estarão na feira - Foto: Uendel Galter / Ag. A Tarde

Mais de 30 espécies de animais de produção e silvestres taxidermizados estarão na maior feira agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior feira do Brasil, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia). O Museu da Anatomia Animal faz parte da programação do Conselho Regional de Medicina Veterinária que estará presente nos dias 29 de novembro a 8 de dezembro, no Pavilhão do Governo, no Parque de Exposições.

Sucesso em edições anteriores da Fenagro, serão expostas espécies em tamanho realista, com pelagem e cores idênticas aos animais vivos. A qualidade dos empalhamentos é tão alta que apenas a observação atenta revela os olhos de vidro.

O acervo inclui animais de produção (galinhas, porcos) e animais silvestres (leões, cobras, lobos guará, quatis), proporcionando uma visão ampla da fauna. O museu busca educar o público sobre a anatomia animal e a importância da conservação da fauna, especialmente das espécies brasileiras.

O governo estadual terá um pavilhão próprio com a presença de 26 secretarias e órgãos com programações e atrações para todo o público. Além do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CMV), participarão entidades como a Secretaria de Turismo (Setur), Corpo de Bombeiros da Bahia, Departamento de Polícia Técnica (DPT), Polícia Militar da Bahia (PMBA), Polícia Civil da Bahia (PCBA), Bahia Pesca, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Detran (BA) e Centro Tecnológico Agropecuária do Estado da Bahia (CETAB).

O evento tem a expectativa de receber mais de 150 mil visitantes nos 11 dias. Além disso, a Fenagro reunirá mais de 3 mil animais e cerca de 600 expositores. A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musicais do universo do sertanejo e do arrocha.

Para a 33ª edição, já estão confirmados nomes como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel, e mais 12 nomes do universo do arrocha e do sertanejo. As vendas dos ingressos iniciaram na terça-feira, 15, com valores que variam entre R$ 50 e R$ 300.