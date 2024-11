Fenagro receberá programação especial de secretarias e órgãos da Bahia

Fenagro começa no fim de novembro - Foto: Shirley Stolze/ag. A TARDE

Um dos promotores da maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior feira do Brasil, o Governo do Estado da Bahia estará presente nos 11 dias da Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), que será realizada no Parque de Exposições, em Salvador.

Nos dias 29 de novembro a 8 de dezembro, o governo estadual terá um pavilhão próprio com a presença de 26 secretarias e órgãos com programações e atrações para todo o público.

Participarão entidades como a Secretaria de Turismo (Setur), Corpo de Bombeiros da Bahia, Conselho Regional de Medicina Veterinária (CMV), Departamento de Polícia Técnica (DPT), Polícia Militar da Bahia (PMBA), Polícia Civil da Bahia (PCBA), Bahia Pesca, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Detran (BA) e Centro Tecnológico Agropecuária do Estado da Bahia (CETAB)

Confira programações confirmadas:

Conselho Regional de Medicina Veterinária:

Sucesso em edições anteriores, o Conselho Regional de Medicina Veterinária deve promover o Museu da Anatomia Animal. O espaço contará com exposição realista de mais de 30 espécies de animais taxidermizados, em tamanho natural, com pelagem e cores idênticas aos animais vivos.

A qualidade dos empalhamentos é tão alta que apenas a observação atenta revela os olhos de vidro. O acervo inclui animais de produção (galinhas, porcos) e animais silvestres (leões, cobras, lobos guará, quatis), proporcionando uma visão ampla da fauna.

Detran

O stand do Detran contará com uma pista em miniatura de trânsito com objetivo de realizar ações educativas e preventivas voltadas à segurança no trânsito, promovendo a conscientização de motoristas, pedestres e toda a comunidade durante a Fenagro.

Além disso, a programação conta com palestras, simulações, distribuição de materiais educativos e oficinas para o público presente. Entre as ações programadas estão campanhas educativas, palestras e workshops com especialistas em trânsito para discutir direção defensiva e segurança no trânsito, a importância do uso do cinto de segurança e outros equipamentos.

O público também contará com um espaço interativo para crianças sobre as regras de trânsito de maneira divertida, com atividades como mini-pistas de trânsito e simuladores, ensinando-as a importância da sinalização e do respeito às leis. Também será realizada uma palestra temática venda de veículos apreendidos por leilão com esclarecimento do processo de venda de veículos apreendidos através de leilões do Detran, com orientações sobre como participar e as vantagens de adquirir veículos dessa maneira.

Bahia Pesca

A Bahia Pesca vai apresentar em seu portfólio de ações a integração de todos os setores da cadeia produtiva, exibindo as novas tendências e gerando oportunidades de negócios para o mercado do pescado.

Na Fenagro, deve apresentar uma unidade demonstrativa (modelo reduzido) de piscicultura integrada à produção de horta, dotada de adução e drenagem, além de filtração em sistema aberto, numa dimensão aproximada de 3,0m x1,5m x 1,8m, com o objetivo de propiciar a demonstração ao público de mais uma alternativa de produção à pequena propriedade rural ou até mesmo às escolas e outras instituições, que busquem na piscicultura uma forma de diversificação da produção.

Os visitantes da Fenagro poderão acompanhar todo o sistema de circulação da água que sai de um tanque de 2 mil litros de água com tambaqui e/ou tambacu até chegar à horta hidropônica, onde hortaliças diversas ficam dispostas ao longo de uma tubulação, com as raízes em contato permanente com a água.

Além deste circuito sustentável de produção de peixes e hortaliças, os visitantes do estande da Bahia Pesca conhecerão o aquário com alevinos de tilápias, as mascotes Cacá - o Camarão, e Tila - a Tilápia, e poderão manter contato pessoal com os técnicos da Bahia Pesca que estarão de plantão.

Stand Cetab

O Centro Tecnológico Agropecuária do Estado da Bahia (Cetab) vai oferecer uma experiência degustativa ao público da Fenagro. Entre as ações está:

Concurso da qualidade de Mel, com análise completa em laboratório

Degustação de mel;

Análises demonstrativas de qualidade de mel, pH de Solo; de farinha de mandioca; classificação física de grãos;

Visualização de insetos-praga e microscópio com câmera para visualização de células;

Além disso, o pavilhão contará com dois auditórios climatizados, com capacidade para 50 pessoas cada um e um gabinete da Seagri. A programação das outras entidades estão em construção e devem ser divulgadas em breve.

Fenagro

O evento tem a expectativa de receber mais de 150 mil visitantes nos 11 dias. Além disso, a Fenagro reunirá mais de 3 mil animais e cerca de 600 expositores. A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musicais do universo do sertanejo e do arrocha.

Para a 33ª edição, já estão confirmados nomes como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel, e mais 12 nomes do universo do arrocha e do sertanejo. As vendas dos ingressos iniciaram na terça-feira, 15, com valores que variam entre R$ 50 e R$ 300.