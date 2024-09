Mel de cacau tem potencial para uso em indústrias alimentícia e cosmética

Mel de Cacau - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O mel de cacau, consumido como suco ou utilizado na gastronomia, é naturalmente doce e de textura licorosa, extraído da polpa do cacau. Ainda produzido em pequena escala, tem capacidade para potencializar a cadeia produtiva na Bahia, tanto na indústria alimentícia quanto na cosmética.

Uma pesquisa conduzida pela doutoranda baiana Manuela Barreto e pelo Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia (Cetab), em parceria com universidades baianas e o Centro de Inovação do Cacau (CIC), indica que o mel de cacau pode agregar valor à produção local e trazer novas oportunidades para os pequenos produtores.

A polpa de cacau, tradicionalmente subutilizada, se mostrou uma fonte rica para a produção do mel de cacau, utilizado em bebidas como cervejas e kombuchas, e também em cosméticos, como cremes. Segundo o Paulo Lacerda, coordenador do Cetab, a pesquisa revelou propriedades nutricionais e sensoriais que fazem do mel de cacau um produto promissor para diferentes setores.

"Nosso estudo é o primeiro no mundo a avaliar o mel de cacau obtido de diferentes variedades, como CCN51, PS1319, SJ02 e Parazinho. Identificamos que ele é rico em sólidos solúveis, açúcares e minerais, como o zinco e magnésio, o que o torna altamente nutritivo", afirma Lacerda.

Manuela Barreto, pesquisadora envolvida no projeto, destaca que o mel de cacau também se mostra atraente do ponto de vista sensorial. "As variedades SJ02, CCN51 e PS1319 apresentaram maior aceitação sensorial e intenção de compra. O sabor adocicado, aroma frutado e a cor atraente tornam esse produto ideal para a indústria de alimentos e cosméticos", explica.

Foco na qualidade

O Centro de Inovação do Cacau (CIC), que também contribuiu com a pesquisa, tem se destacado por seu foco na qualidade e no desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas ao processamento do cacau.

De acordo com a Adriana Reis, gerente de qualidade do CIC, o Brasil é hoje um dos países que mais produz tecnologia em cacau no mundo. “Estamos comprometidos em desenvolver inovações desde o campo até a produção de chocolates e derivados, agregando valor ao produto e valorizando os produtores que se dedicam a esta prática".

Os benefícios da pesquisa vão além das descobertas científicas. "A exploração comercial do mel de cacau pode representar uma nova fonte de renda para os pequenos produtores de cacau na Bahia, aumentando a sustentabilidade econômica das suas atividades", comenta Manuela Barreto.

Fotos do sitio da família, zona rural de Ilhéus / cacau | Foto: Acervo pessoal | Divulgação

Para o Paulo Lacerda, a inserção do mel de cacau no mercado pode fortalecer a economia local, promovendo o desenvolvimento das áreas rurais, gerando mais empregos e valorizando a produção regional. “Essa pesquisa, portanto, não só aponta para um novo caminho para a utilização do cacau, como também sugere uma revolução na forma como os subprodutos do cacau podem ser aproveitados, beneficiando toda a cadeia produtiva”.

Além disso, Lacerda fala que o desenvolvimento de novos métodos de conservação está em andamento para aumentar a vida útil do mel de cacau, já que ele é altamente perecível devido ao alto teor de açúcares. “Isso poderia facilitar sua comercialização em mercados mais distantes, ampliando as oportunidades de exportação e consolidando o mel de cacau como um produto viável e lucrativo para a indústria e os pequenos produtores”.

Adriana Reis também enfatiza o papel crucial do CIC na capacitação de produtores e na promoção de boas práticas. "Nosso trabalho vai além do desenvolvimento de novos produtos; focamos em garantir que os produtores estejam bem equipados com as melhores práticas de campo e de processamento. Isso inclui desde o apoio na caracterização físico-química e sensorial dos produtos até a criação de pontes que conectam esses produtores a mercados de alto valor agregado", afirma Reis.

Produtos derivados

Francisco Correia, produtor de cacau de Ilhéus, comercializa produtos há mais de 10 anos a partir do fruto. “Em relação aos produtos frescos, a partir da extração da parte fresca do fruto, depende de uma infraestrutura adequada de logística e armazenamento para garantir a qualidade da matéria-prima. Embora seja promissor, ainda enfrentamos barreiras, principalmente na questão da conservação e nos altos custos de energia para manter o produto em condições ideais”.

Ele também ressalta a importância de educar o mercado sobre as diversas possibilidades de consumo do cacau in natura, tanto fresco quanto em amêndoas secas, como forma de expandir o uso desse produto.

O mel de cacau tem despertado o interesse não apenas pela sua versatilidade na indústria alimentícia, mas também pelos seus potenciais benefícios nutricionais. A nutricionista Tamires Ramos explica que, em comparação com outros adoçantes naturais, o mel de cacau se destaca por sua rica composição de vitaminas e minerais.

“Ele é uma excelente fonte de vitamina C, que tem ação antioxidante e auxilia na absorção de ferro e na síntese de colágeno. Além disso, o mel de cacau contém minerais essenciais como potássio, magnésio e zinco, que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo”, afirma Tamires. O magnésio, por exemplo, é conhecido por suas funções no relaxamento muscular e na saúde cardiovascular, enquanto o zinco é crucial para a imunidade.

Quando comparado a outros adoçantes naturais, como o mel de abelha ou o açúcar de coco, o mel de cacau possui uma composição nutricional diferenciada, oferecendo não só doçura, mas também benefícios específicos para a saúde. “É importante, no entanto, que o consumo seja feito com moderação, pois, como outros adoçantes, ele também contém açúcares que devem ser consumidos com cuidado”, ressalta Tamires.

Para quem busca incorporar o mel de cacau na alimentação diária, as opções são variadas, podendo ser usado em sucos, vitaminas, iogurtes ou até mesmo puro. No entanto, Tamires Ramos alerta para as restrições no consumo do produto, especialmente para pessoas com diabetes, pois o mel de cacau contém altos níveis de açúcares. Nesses casos, o consumo deve ser orientado e acompanhado por um profissional de saúde.

