Fenagro 2024: vendas de ingressos para shows iniciam nesta terça

Já estão confirmados nomes como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel - Foto: Divulgação

Faltando pouco mais de um mês para a realização da maior feira de agropecuária do Norte-Nordeste e uma das maiores do Brasil, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), retorna à sua 33ª edição com novos conteúdos e uma estrutura ampliada de 29 de novembro e 8 de dezembro de 2024, no Parque de Exposições de Salvador.

O evento contará com a presença de mais de três mil animais, 600 expositores e grandes artistas dos gêneros do sertanejo e do arrocha. Além disso, já estão confirmados nomes como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel e Tayná Agazzi, além de Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Tayrone, Silfarley, Toque Dez, Zezo e Klessinha, que devem subir no palco nos dias 29 de novembro e 7 de dezembro. O acesso ao show será feito exclusivamente pela Paralela, com abertura dos portões programada para às 20h.

O valor dos ingressos individuais variam entre R$ 50 e R$ 300 e podem ser adquiridos através do site e aplicativo da Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com), a partir das 19h desta terça-feira, 15. Além disso, as vendas também podem ser feitas em pontos físicos no Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shopping Barra, Shopping Salvador, Shopping da Bahia, Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shopping Piedade, Shopping Salvador, Shopping Salvador Norte, Shopping Paralela).

Confira abaixo os valores:

Arena Meia Individual (R$ 50,00);

Arena Inteira Individual (R$ 100,00);

Área VIP Meia Individual (R$ 150,00);

Área VIP Inteira Individual (R$ 300,00);

Passaporte para os dois dias (29/11 e 07/12):

Arena Meia (R$ 80,00);

Arena Inteira (R$ 160,00);

Área VIP Meia (R$ 240,00);

Área VIP Inteira (R$ 480,00).

Os ingressos podem ser comprados no cartão em até 3x sem juros, PIX e dinheiro. A partir de hoje, também é possível adquirir ingressos em lote promocional, onde será possível pagar 2 ingressos e levar 4, com limite de até 5 compras, por CPF.

Fenagro



Desde sua estreia em 1988, a Fenagro tem evoluído continuamente, ampliando a diversidade de espécies de animais expostos e o envolvimento popular. Equinos, bovinos, ovinos, caprinos, produtos orgânicos e toda a cadeia do agronegócio sairão das fazendas para integrar este grande evento, que promove oportunidades de negócios, entretenimento para toda a família e projetos sociais e educacionais. Na sua última edição, em 2019, a Fenagro chegou a movimentar cerca de R$100 milhões em negócios, reunindo mais de 100 mil pessoas, 800 expositores e cerca de 2.500 animais entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos.

“Eventos como a Fenagro são essenciais para gerar emprego e renda, especialmente os ligados ao agro e à agricultura familiar, que possuem um cunho social e educativo. Esperamos que a Fenagro seja um evento exitoso, focado na produtividade e no respeito ambiental”, afirma o governador Jerônimo Rodrigues.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, destaca a importância da Fenagro para o setor agropecuário, por ser uma super vitrine da produção rural, responsável pelo grande impacto positivo no setor. “É o fechamento das grandes exposições que acontecem no estado. Esperamos um evento à altura do agronegócio baiano”, ressalta. O setor é responsável por cerca de 50% das exportações baianas e um terço dos empregos no estado, com o PIB do setor atingindo R$ 26,8 bilhões no primeiro semestre de 2024. Além disso, a Secretaria da Agricultura da Bahia (Seagri) investiu R$ 4,235 milhões em eventos agropecuários, prevendo patrocinar mais de 60 feiras no segundo semestre.

Agricultura e Agroindústria

A Fenagro também é um espaço para a agricultura, que traz produtos gourmet e orgânicos, artesanato e apresentações musicais. Em edições anteriores, a Feira de Cachaça de Alambique (Fecachaça) teve grande sucesso, promovendo marcas baianas e oferecendo degustações. A presença de aproximadamente 90 alambiques, muitos premiados, destaca a importância da cachaça baiana. “As feiras são importantes para dar visibilidade à nossa produção e proporcionar bons negócios”, afirma Raimundo Freire, especialista em cachaça.

Fenagrinho, Arena Pônei e Espaço Agrovila

Além de negócios, a Fenagro é um grande espaço de entretenimento e lazer. Sucesso nas edições anteriores, a Fenagrinho e a Arena Pônei já estão confirmadas na programação da Fenagro 2024. As áreas infantis oferecerão diversas atividades educativas e recreativas e contarão com exposições de pequenos animais, como cães, aves, coelhos e hamsters, além de montaria em pôneis acompanhados por um tratador em um espaço seguro e com estrutura adequada, com a proposta de ampliar o conhecimento sobre a vida no campo de forma divertida e interativa. Haverá, também, o Espaço Agrovila, que oferecerá produtos natalinos e gastronomia típica, garantindo diversão para todas as idades.

Adab na Exposição



A Fenagro também é um importante espaço para a educação, promovendo o encontro entre cidade e campo. Anualmente, mais de 20 mil alunos de escolas públicas e privadas participam de atividades que ressaltam a importância da agropecuária. O projeto "Adab na Exposição" oferece visitas de estudantes para sensibilizá-los sobre a sanidade animal e vegetal, além de práticas sustentáveis.

Com uma programação rica e diversificada, a Fenagro 2024 promete resgatar as atrações que marcaram edições anteriores e trazer novidades para todos os públicos. As expectativas são altas para que este seja um dos maiores eventos do agronegócio e entretenimento da Bahia.