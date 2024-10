Animais passarão por avaliação sanitária para participação na Fenagro

Para participar da exposição, o animal precisa seguir uma série de requisitos - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Barra do Piraí

Faltando 50 dias para a realização da Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), os preparos para a exposição de rebanhos de bovinos, equinos, ovinos e caprinos continua seguindo uma previsão de cuidados sanitário rígidos para a participação dos animais nos 11 dias da feira, que acontece do dia 28 de novembro a 8 de dezembro no Parque de Exposições, em Salvador.

Uma das maiores feiras de agropecuária do Brasil deve receber nesta 33ª edição a fiscalização sanitária da ADAB (Agência de Defesa Agropecuária da Bahia). Segundo o coordenador técnico da Fenagro, Paulo Guedes, para participar da exposição, o animal precisa seguir uma série de requisitos.

“Na entrada do parque, a agência inspeciona cada animal que entrará. O animal precisa estar com a guia do GPA , com vacinas em dias, precisa estar com estado sadio, não pode ter carrapatos e para isso temos os currais de sequestros para aqueles animais que estão com algum tipo de problema até ser resolvida esta questão.

Leia também

>> Simone Mendes e mais: Fenagro 2024 confirma primeiros shows

>> Fenagrinho e Arena Pônei são confirmadas para o Fenagro 2024

>> Fenagro 2024 vai promover a Festa do Peão, evento inédito no Brasil

Ainda segundo o coordenador, os animais precisam estar com vacinas em dias, principalmente aqueles contra pasteurelose e tuberculose para evitar contaminação coletiva contra os animais.



Após um hiato de quatro anos, a Fenagro vai retomar as exposições de bovinos, equinos, ovinos, caprinos e pequenos animais no Parque de Exposições. A maior dificuldade das Associações Baianas de Agropecuários tem sido, entretanto, compor o maior número de raças bovinas na feira, que até o momento estão confirmadas as raças Nelore, Gir, Girolando e Sindi.

Até o momento, estarão presentes as raças Mangalarga Marchador; Mangalarga Paulista; Campolina e Quarto de Milha (equinos). Já os ovinos e caprinos também estarão presentes na Fenagro com uma variedade ainda maior de raças.

“O que estamos buscando mais é agregar as raças. Estamos buscando colocar o maior número de animais dentro do Fenagro. Passamos esse anos todos sem realizar e tem muita gente com vontade de voltar para a feira”, disse o coordenador técnico da feira, Paulo Guedes.

Fenagro

A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musiciais do cenário nacional.

A feira, que acontece nos dias 28 de novembro a 8 de dezembro, contará com a participação de dez associações baianas de criadores agropecuários e reunirá mais de 3 mil animais durante os 11 dias de feira, além de cerca de 600 expositores.