Associações querem ampliar variedade de raças de bovinos na Fenagro

Uma das maiores feiras de agropecuária do Brasil estará de volta após quatro anos de pausa. Prevista para acontecer nos dias 28 de novembro a 8 de dezembro, a Fenagro (Feira Nacional da Agropecuária da Bahia) deve agregar o maior número de raças de bovinos, equinos, caprinos, ovinos e outros animais de pequeno porte.

A maior dificuldade tem sido, entretanto, compor o maior número de raças bovinas na feira, que até o momento estão confirmadas as raças Nelore, Gir, Girolando e Sindi. Além disso, estarão presentes as raças Mangalarga Marchador; Mangalarga Paulista; Campolina e Quarto de Milha (equinos). Já os ovinos e caprinos também estarão presentes na Fenagro com uma variedade ainda maior de raças.

“O que estamos buscando mais é agregar as raças. Estamos buscando colocar o maior número de animais dentro do Fenagro. Passamos esse anos todos sem realizar e tem muita gente com vontade de voltar para a feira”, disse o coordenador técnico da feira, Paulo Guedes.

Para fortalecer esse cenário, os organizadores, que são presidentes e diretores das associações baianas de cuidadores agropecuários, vão variar os leilões, exposições e competições com variados portes de animais.



"Hoje nós temos a sinalização de trazer as raças Nelore, Gir, Girolando e Sindi. As raças Nelore e a Sind são produtoras de carne já e provavelmente o Guzerá também será uma que possivelmente teremos. A Gir e a Girolando são produtoras de leite"

“A gente quer ver se faz um volume substancial dessas raças aqui para dar para dar sustentabilidade e beleza no evento com a variedade e quantidade de raça. O mercado é quem regula, com o advento da pandemia, os criadores ficaram muito retraídos, e descobriram que é possível fazer a comercialização dos animais de forma online, que antigamente só fazia presencial. A gente quer retomar isso na Fenagro, trazendo essa experiência de perto”, continua Paulo Guedes.

Fenagro

A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musiciais do cenário nacional.

A feira, que acontece nos dias 28 de novembro a 8 de dezembro, contará com a participação de dez associações baianas de criadores agropecuários e reunirá mais de 3 mil animais durante os 11 dias de feira, além de cerca de 600 expositores.