Simone Mendes e mais: Fenagro 2024 confirma primeiros shows

Uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, a Fenagro já começou também a movimentar os fãs de música. As primeiras atrações confirmadas para os shows do evento incluem grandes nomes da música nacional, com destaque para a baiana Simone Mendes.

Também foram anunciadas a rainha do piseiro, Mari Fernandez, e as sensações do arrocha Unha Pintada e Nadson O Ferinha.

Os artistas prometem agitar o público durante a Fenagro, que além de reunir o melhor do agronegócio, combina uma programação cultural diversificada.

Quando a Fenagro surgiu, em 1988, shows de grande porte faziam parte do conceito ‘festa’ das suas edições. Pelos palcos da feira já passaram nomes de peso, como Ivete Sangalo, Paralamas do Sucesso, Fagner e Charlie Brown. Mas, a partir de 2008, o evento ganhou um novo perfil e as mega-apresentações musicais foram substituídas pelo som de atrações típicas do interior, na Praça do Coreto, e na Vila do Forró, que já recebeu artistas como os cantores e compositores Adelmário Coelho, Léo Macedo (Banda Estakazero) e Zelito Miranda (in memoriam).

A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musiciais do cenário nacional.

A feira, que acontece nos dias 28 de novembro a 8 de dezembro, contará com a participação de dez associações baianas de criadores agropecuários e reunirá mais de 3 mil animais durante os 11 dias de feira, além de cerca de 600 expositores.