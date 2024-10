Fenagro 2024 inicia venda de ingressos solidários; saiba como adquirir

Entre as atrações confirmadas está Unha Pintada, Simones Mendes e Calcinha Preta - Foto: Divulgação

A maior feira de agropecuária do Norte-Nordeste e uma das maiores do Brasil, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), iniciou na terça-feira, 15, a venda dos ingressos para o evento que será realizados no Parque de Exposição, em Salvador, nos dias 29 de novembro a 8 de dezembro. E na quarta-feira. 16, começaram a ser comercializados os ingressos solidários.

A 33ª edição retorna com novos conteúdos e uma estrutura ampliada, inclusive para receber grandes artistas dos gêneros do sertanejo e do arrocha. A line-up da feira conta com Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel, Tayná Agazzi, que sobem ao palco no dia 29 de novembro e Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Tayrone, Silfarley, Toque Dez, Zezo e Klessinha, que irão se apresentar no dia 7 de dezembro.

O valor dos ingressos individuais variam entre R$ 50 e R$ 300 e podem ser adquiridos através do site e aplicativo da Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com), a partir das 19h desta terça-feira, 15. Além disso, as vendas também podem ser feitas em pontos físicos no Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shopping Barra, Shopping Salvador, Shopping da Bahia, Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shopping Piedade, Shopping Salvador, Shopping Salvador Norte, Shopping Paralela).

Confira abaixo os valores:

Arena Meia Individual (R$ 50,00);

Arena Inteira Individual (R$ 100,00);

Área VIP Meia Individual (R$ 150,00);

Área VIP Inteira Individual (R$ 300,00);

Passaporte para os dois dias (29/11 e 07/12):

Arena Meia (R$ 80,00);

Arena Inteira (R$ 160,00);

Área VIP Meia (R$ 240,00);

Área VIP Inteira (R$ 480,00).

Os ingressos podem ser comprados no cartão em até 3x sem juros, PIX e dinheiro. Também é possível adquirir ingressos em lote promocional, onde será possível pagar 2 ingressos e levar 4, com limite de até 5 compras, por CPF.

Ingressos solidários

A venda de ingressos solidários, que estarão disponíveis a partir da apresentação de 1kg de alimento não-perecível, estão custando R$ 60 (Arena individual) e R$ 160 (Área VIP individual)

O acesso ao show será feito exclusivamente pela entrada da Paralela, com abertura dos portões programada para às 20h.