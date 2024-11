Fenagro 2024 terá participação de setores produtivos da agricultura

Setores produtivos da agricultura devem participar da Fenagro 2024 - Foto: Arquivo Ascom Aiba

Após discussões com produtores e cuidadores de animais sobre o alinhamento da organização para a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), que aconteceram na sede do Grupo A TARDE, em outubro, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) confirmou que 10 setores produtivos da agricultura vão estar presentes que acontece do dia 29 de novembro a 8 de dezembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

Segundo o chefe de gabinete da secretaria, Thiago Guedes, no pavilhão do governo, estarão presentes diversos setores produtivos de frutas, café, cacau, grãos, pecuárias e muito mais, demonstrando aos visitantes a ação do campo a agroindustrialização até chegar ao consumidor. Outras cadeias como a apicultura e a piscicultura também estarão presentes. Os serviços devem acontecer partir da Seagri, da ADAB (Agência de Defesa Agropecuária da Bahia), Bahia Pesca e Cetab (Centro Tecnológico Agropecuária do Estado da Bahia).

Chefe de gabinete da secretaria, Thiago Guedes em reunião com grupo A TARDE e criadores de animais | Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Foram recebidos pelo presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão e o diretor de relações institucionais de A TARDE, Luciano Neves, além do diretor da Rádio A TARDE FM Eduardo Dute e o head de conteúdo digital do Grupo A TARDE, Rafael Sena, representante de seis associações de cuidadores de animais: o presidente das Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Accoba), Almir Lins, a presidente da Associação de Criadores de Quarto de Milhas, Georgia Ortega, o representante da Associação de Criadores de Mangalarga Paulista (ABCM), Carlos de Abreu, o representante de Criadores de Mangalarga Marchador (ABCMM), Roberto Adami Junior, o diretor da Associação Baiana de Criadores de Campolina (ABCC), Alexandre Bullos, representante dos criadores de Girolando Matheus Ataide.

Além das presentes, estão confirmadas na Fenagro a Associação Baiana de Criadores de Nelore (ABCN); Associação Baiana de Criadores de Gir (ABCG); Associação Baiana dos Criadores de Sindi; Associação Baiana de Criadores (ABC) e Associação Baiana de Criadores de Zebu (ABCZ).

O evento tem a expectativa de receber mais de 150 mil visitantes nos 10 dias. Além disso, a Fenagro reunirá mais de 3 mil animais e cerca de 600 expositores. A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musicais do universo do sertanejo e do arrocha.