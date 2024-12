BAHIA Antonio Brito explica desistência pela presidência da Câmara Deputado federal participou de condecoração da Medalha Thomé de Souza a Gilberto Kassab Por Eduardo Dias 25/11/2024 - 12:26 h

Deputado federal ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab e do senador Otto Alencar - Foto: Divulgação

Fechar

Presente na sessão solene de condecoração da Medalha Thomé de Souza ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, na Câmara Municipal de Salvador, o deputado federal Antonio Brito falou novamente sobre os motivos de sua desistência da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Leia também: >> "Merecido demais", diz Muniz sobre Medalha Thomé de Souza a Kassab >> Lídice projeta que PSB eleja três deputados federais em 2026

“Com a condução, nós do PSD tínhamos um posicionamento de candidatura aceita pela Casa e bem aceita por todos os deputados e deputadas federais, mas houve o entendimento de algumas lideranças de migrarem para a candidatura do Hugo Mota e para que a gente pacificasse a situação da casa, tanto eu quanto o Elmar, fizemos a retirada das nossas candidaturas no mesmo dia, entendendo que a Câmara precisa seguir com as pautas necessárias”, afirmou. Com a desistência de Brito e Elmar, o indicado do presidente da Câmara, Arthur Lira, Hugo Mota é único candidato à presidência da Câmara dos Deputados em 2025.



Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR