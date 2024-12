"Merecido demais", diz Muniz sobre Medalha Thomé de Souza a Kassab

"Merecido, pelo que trabalha pelo Brasil, pela Bahia e por Salvador", disse Muniz sobre Kassab - Foto: Divulgação | Reginaldo Ipê/CMS

Presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Carlos Muniz (PSDB) destacou a atuação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que foi condecorado com a Medalha Thomé de Souza, nesta segunda-feira, 25.



"Merecido, pelo que trabalha pelo Brasil, pela Bahia e por Salvador. Um trabalho que fez com que o povo de Salvador hoje o homenageie e é muito mais do que merecido", afirmou Muniz.

Leia também:

>> Lídice projeta que PSB eleja três deputados federais em 2026

>> Roma nega pedido de secretaria em Salvador: "Prefeito não nos deve"





Muniz pontuou sobre o desejo de atrair o PSD para a base do prefeito Bruno Reis e explicou sua relação com o partido. "Tenho boas relações com todos os partidos, com todos aqueles que tratam a política como algo sério. Kassab trata a política dessa forma, e o professor Edvaldo Brito e seu filho Antônio Brito da mesma forma. Então, tenho amizades com todos eles".

É um sonho, mas acho difícil de ser realizado, pelo o que o PSD tem demonstrado, mas na política nunca podemos dizer que isso nunca irá acontecer. Espero que aconteça o mais breve possível Carlos Muniz - presidente da Câmara de Salvador

O presidente da Câmara também destacou que o PSDB mira a reforma administrativa do prefeito Bruno Reis e espera que o partido seja "abraçado" como um todo.



"Não conversei nada com Bruno sobre isso ainda [reforma]. Ele retornou de viagem agora, espero conversar com ele o mais rápido possível para ver quais são os vereadores que serão secretários, para que a gente possa formar a mesa e as comissões. O PSDB quer colaborar com o executivo, mas sem exigências nenhuma. Acho que não devemos fazer exigências quando o partido quer colaborar espero que Bruno enxergue o tamanho do PSDB e faça algo interessante que possa abraçar o partido como um todo", pontuou Muniz.