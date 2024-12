Lídice projeta que PSB eleja três deputados federais em 2026

"É um sonho de verão maravilhoso", disse a deputada sobre crescimento do partido - Foto: Pedro França l Agência Senado

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) fez uma projeção dos planos do seu partido para as eleições de 2026, onde deseja eleger três deputados federais. A parlamentar baiana também reforçou a ideia e desejo de formar uma federação partidária com o PDT.



“É um sonho de verão maravilhoso, e claro que nós desejamos uma coisa dessa. Sendo um pouco mais realista, eu acho que nós temos hoje condição de trabalhar para ter três deputados federais. Mas se houver um impulso de Deus nesse caminho, eu posso chegar a cinco. Mas nós temos a candidatura de Bebeto, nós temos a candidatura de Elmo Vaz e nós temos também uma possibilidade real de federação", afirmou Lídice.

Presente na sessão solene em homenagem ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, na Câmara Municipal de Salvador, que recebeu nesta segunda-feira, 25, a Medalha Thomé de Souza, Lídice falou sobre as chances do PSB se juntar ao PDT em uma federação.



“O partido trabalha com a hipótese da federação, já aprovou em sua executiva a ideia de federar com o PDT, é claro que isso depende também do parceiro, depende do PDT, se faz o pedido de casamento, mas a noiva tem que aceitar. E isso faz parte de um calendário de conversas que nosso presidente Carlos Siqueira tem diversas agremiações, mas especialmente com o PDT”, disse ela, que respondeu ainda se há impedimento de ideias por o PDT apoiar a gestão Bruno Reis,



“Eu acho que primeiro se tem que discutir os objetivos nacionais. Depois, vai se ajustando a cada coisa no estado. É claro que vai ter que haver uma organização da Bahia, mas o fundamental é que nós possamos unir duas legendas que têm programas semelhantes, um vínculo forte com a defesa do trabalhador, do trabalho, uma luta é clara na defesa da soberania nacional e de outras proposições com uma defesa intransigente da democracia em nosso país e a desigualdade, o combate à desigualdade social”, pontuou a deputada.