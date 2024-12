Gilberto Kassab será homenageado na Câmara Municipal de Salvador

Presidente do PSD nacional, Gilberto Kassab - Foto: Luis Macedo | Câmara dos Deputados

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, será condecorado com a Medalha Thomé de Souza, na próxima segunda-feira, 25, às 11h, no plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

A honraria, considerada a maior comenda do Legislativo soteropolitano, foi proposta pelo vereador Edvaldo, que também preside a sigla na capital baiana. A cerimônia na casa será comandada pelo presidente Carlos Muniz (PSDB).

Leia mais

>> Ex-ministro de Dilma, Kassab critica governo Lula: "Não vai bem"

>> Presidente do PL diz que Kassab faz "jogo duplo" na política

O evento deve reunir políticos e autoridades públicas, a exemplo dos senadores Otto Alencar e Angelo Coronel; do líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antonio Brito; do presidente da Assembleia Legislativa (Alba), Adolfo Menezes; deputados federais e estaduais; secretários; vereadores e lideranças políticas.