Ex-ministro de Dilma, Kassab critica governo Lula: "Não vai bem"

O ex-ministro do governo Dilma Rousseff (PT), e atual secretário estadual da Casa Civil de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na terça-feira, 19, durante um evento com empresários.

De acordo com informações de Mônica Bergamo, colunista do jornal Folha de S. Paulo, Kassab afirmou que durante as eleições municipais pode constatar uma certa rejeição ao atual governo, e que isso é um sinal de que "não vai bem".

Kassab ainda teria defendido o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para candidato a presidente em 2030.

"O Lula tem tudo para ser de novo um grande presidente, como já foi. A gente deve muito ao Lula. Mas ele não vai bem. Quando todo mundo acha que não vai bem é porque não vai bem. Eu corri o país, presencialmente e virtualmente [nas eleições municipais]. Ninguém queria votar no PT. É uma sinalização. O PT existe hoje em três estados: no Piauí, na Bahia e no Ceará", disse Kassab.