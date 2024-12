Jerônimo confirma pedido do Avante por mais secretarias

Deputado federal, Neto Carletto (esquerda), Jerônimo Rodrigues (no meio) e o presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto (direita) - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou, no início da tarde desta segunda-feira, 25, o interesse da chapa sobre a possibilidade de ampliação do partido Avante em atuação no governo.



Leia também

>> Desembargador da Bahia que 'libertou' fundador do BDM é aposentado

“Os presidentes e a executiva municipal ou estadual, no caso aqui do Avante, colocou a mesa sim a necessidade de continuidade no governo. Tem uma secretaria que é a Seagri e pleiteou sim. Eu pedi a Carleto uma semana para a gente poder ver qual é o cenário que a gente pode garantir a participação do Avante a mais do que existe hoje”, declarou, durante evento de encontro do partido, em Salvador.

Atualmente, o Avante está representado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, liderada por Wallison Tum.

Sobre a participação do partido reivindicando espaço na chapa do PT para 2026, o gestor baiano disse receber “com muita alegria esse desejo”.



Leia também

>> Antonio Brito explica desistência pela presidência da Câmara

“É justo que o Avante pleiteie, pelo tamanho que chegou nas eleições agora, mais de 60 prefeitos e 500 vereadores, arredondando os números. Isso é uma força, então é justo a reivindicação, portanto, a expectativa é que a gente possa dialogar sobre a composição. Nesse momento, o Avante fez o que? Botou a mesa, para que a gente, na construção, durante 2025, estudasse essa possibilidade e recebo com muita alegria esse desejo porque quando uma Chape é forte os partidos querem participar e o Avante tem nomes”, declarou.

Leia também

>> Lídice projeta que PSB eleja três deputados federais em 2026

O Avante realizou nesta segunda, no Quality Hotel, no Stiep, em Salvador, um encontro com prefeitos e prefeitas eleitos em 2024. O evento que acontece até o final da tarde tem o objetivo de preparar os gestores para os desafios da administração municipal.

A programação inclui palestras e já contou com a participação do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jaques Wagner e do ministro da Casa Civil, Rui Costa.