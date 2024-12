Reembolso? Produtora toma atitude após interrupção do Samba Salvador

Evento teve apresentações canceladas para garantir segurança do público. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Salvador Produções, empresa que organiza o Samba Salvador, anunciou, nesta segunda-feira, 25, que compensará os clientes que compraram os ingressos da festa e foram prejudicados com os cancelamentos de shows causados pelas fortes chuvas que atingiram a capital no último sábado, 23.

Leia Mais:

>>> Reembolso? Novo show? Produtora decide rumos do Samba Salvador nesta segunda

>>> Chuvas provocam cancelamentos de eventos em Salvador

>>> Tony Salles se posiciona após cancelamento do Samba Salvador

Em nota, a Salvador Produções lamentou o ocorrido e disse que o temporal também danificou equipamentos como o sistemas de som e de luz.

Sendo assim, a empresa disponibilizará um voucher de 50% do valor do ingresso pago para que clientes possam utilizar em algum dos eventos que serão realizados pela produtora em 2025 (confira quais abaixo).

O crédito pode ser gerado na bilheteria oficial, a Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, através do CPF de cada cliente, que comprou o ingresso, e poderá ser validado no período de 27 de novembro a 27 de dezembro, podendo ser utilizado durante o próximo ano.

As fortes precipitações, que começaram na noite do sábado (23) por conta da chegada de um ciclone de baixa pressão na Bahia, forçaram o cancelamento das apresentações de cantores como Tony Salles e Xanddy Harmonia.

Eventos disponíveis para uso do cupom (O voucher será válido para apenas um):

- Baile da Santinha

- Camarote Glamour

- 10 Horas de Arrocha}

- Vaquejada de Serrinha}

- Salvador Fest

- Samba Salvador