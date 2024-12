Reembolso? Novo show? Produtora decide rumos do Samba Salvador nesta segunda

O evento teve apresentações canceladas para garantir segurança do público. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A festa Samba Salvador, realizada no último sábado, 23, e interrompida na madrugada de domingo, 24, no Wet Salvador, por conta das chuvas intensas, segue gerando repercussão. O evento, que reuniria grandes nomes como Tiee, Xande de Pilares, Belo e Xanddy, teve apresentações canceladas para garantir a segurança do público e dos artistas.

Conforme soube o Portal ATARDE, a empresa responsável pela produção e divulgação do evento, a Salvador Produções, decidirá nesta segunda-feira, 25, uma solução para o problema, seja por meio do reembolso dos ingressos, remarcação do evento ou outra maneira.

Tony Salles, que faria seu primeiro show solo na ocasião, lamentou a interrupção, agradecendo o carinho dos fãs: “Vocês sabem que o evento foi cancelado devido às chuvas que estão acontecendo aqui em Salvador.”

Em nota oficial, a Salvador Produções destacou o impacto dos fenômenos naturais e expressou pesar por não concluir o evento conforme planejado. "Estamos profundamente comprometidos em resolver essa situação da forma mais justa e ágil possível", declarou.



