VÍDEO: Samba Salvador é interrompido após fortes chuvas

Fim do evento foi comunicado pela Salvador Produções, empresa responsável pela produção da festa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A festa Samba Salvador, que ocorreu entre o sábado, 23, e a madrugada deste domingo, 24, no Wet Eventos, acabou sendo interrompida devido às chuvas intensas que atingiram a capital baiana.

O fim do evento foi comunicado pela Salvador Produções, empresa responsável pela produção, para garantir a “segurança e bem-estar" dos artistas e do público.



“Os fenômenos naturais são algo que fogem de nosso controle e estamos profundamente sentidos por não podermos finalizar nosso evento com a alegria com que sempre realizamos as nossas entregas”, indicou a nota do grupo.



Entre as atrações, o Samba reuniu nomes como Belo, Tony Salles – em sua primeira apresentação na carreira solo, Xande de Pilares, Renanzinho CBX, Pixote, Tiee, Xanddy Harmonia e o grupo feminino Sambaiana, proporcionando uma experiência única e inesquecível, cheia de imersão no universo do samba.



No entanto, por conta da interrupção alguns artistas não se apresentaram. O músico Tiee foi o último a realizar o show completo e Xande de Pilares teve sua apresentação paralisada. Cantores como Belo e Xanddy não conseguiram subir ao palco.

