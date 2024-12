Tony Salles estreia carreira solo no Samba Salvador

O cantor foca na carreira solo e promete um show cheio de emoção - Foto: Divulgação

Tony Salles inicia um novo capítulo em sua trajetória musical neste sábado, 23, ao estrear sua carreira solo durante o Samba Salvador, um dos maiores festivais de samba e pagode do Brasil.

Após anunciar sua saída do Parangolé depois de 10 anos estando à frente do grupo, o cantor foca na carreira solo e promete um show cheio de emoção e surpresas para o público.

"O coração tá acelerado! Eu e minha banda estamos muito ansiosos pra viver esse momento. Preparamos um show incrível, cheio de emoção, nostalgia e novidades para vocês. Se preparem que o pai tá chegando cheio de gás pra viver essa nova fase com vocês", afirmou.

Conhecido pela sua presença de palco, Tony Salles agora apresenta ao público sua versatilidade como artista solo. O repertório da noite incluirá sucessos do Parangolé, além de novas apostas, como "Vetinha", música de trabalho que conta com a participação do cantor Henry Freitas.

O evento será no WET Salvador e também conta com a participação de grandes nomes como Belo, Xanddy Harmonia, Xande de Pilares e Tiee.



Os ingressos estão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site Bora Tickets.