Festival Movaê promove o empreendedorismo negro

Festival acontece em largos do Centro Histórico - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

No Pelourinho, três mulheres empreendedoras — Verena Nascimento, Jurema Kaimbé e Paula Sapucaia Tupinambá — protagonizam histórias de ancestralidade e representatividade no I Festival Movaê. A feira, de 21 a 23 de novembro, integra o Novembro Negro Bahia 2024, promovendo o empreendedorismo, a economia criativa e a cultura afro-brasileira. O evento é gratuito nos Largos Quincas Berro D’Água, Tereza Batista e Pedro Archanjo.

Verena Nascimento, comercializa peças cheias de identidade que há 13 anos, destaca a visibilidade e impulsionamento das vendas. “É um espaço de inclusão e valorização do trabalho de empreendedores negros”, afirma. A artesã Jurema Kaimbé ressalta a importância de ocupar espaços. “A gente não vende só artesanato, biojoias ou aromaterapia, e sim um pouco da nossa ancestralidade e do que fazemos na aldeia”, diz. Já Paula, leva ao evento peças artesanais e medicinais. “A expectativa desses três dias é trazer conhecimento e fazer trocas”.

O Movaê inclui oficinas, painéis com Nina Silva, do Movimento Black Money, e Maurício Pestana, da Revista Raça Brasil, desfiles, exibições de curtas-metragens e shows de Márcia Short, Lazzo Matumbi e as Ganhadeiras de Itapuã.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira