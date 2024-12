Kassab destaca atuação do PSD da Bahia: "Nos enche de emoção"

O Partido Social Democrático foi a legenda que mais elegeu prefeitos na Bahia nas eleições municipais de 2024 - Foto: Divulgação | Reginaldo Ipê/CMS

Homenageado pela Câmara Municipal de Salvador com a Medalha Thomé de Souza, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, destacou, em conversa com a imprensa, a atuação de seu partido na Bahia.



"Quem é homenageado é o partido e o partido somos todos nós. E a Bahia, os companheiros do PSD da Bahia, sempre, desde o início, têm sido a alma do partido. Então, hoje é uma grande festa, uma grande festa do PSD da Bahia e eu apenas recebo essa homenagem, mas como sendo uma homenagem a todo PSD, mas o que é especial mesmo é a homenagem vim de uma pessoa tão especial como Edvaldo Brito, poucas pessoas da vida pública brasileira tem a história que ele, na vida pública, na vida pessoal, seu conhecimento, sua história no campo jurídico e da política. É evidente que isso nos enche de emoção e de responsabilidade diante de uma homenagem tão importante", afirmou Kassab.

O Partido Social Democrático foi a legenda que mais elegeu prefeitos na Bahia nas eleições municipais de 2024. A partir do ano que vem, 115 das 417 cidades do estado estarão sob o comando de prefeitos filiados ao partido. O número é equivalente a mais de 27% das cidades do estado.

Kassab também comentou sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal.

“Como dirigente nacional de importante partido, eu me reservo o direito de aguardar a quebra do sigilo desses processos, mas eu estou entre aqueles que sempre pensam positivo, que possamos o mais rápido possível entender que essa página está virada no país, que a gente possa identificar que no Brasil não teve nada que pudesse contaminar a nossa história”, disse.