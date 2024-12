"Imensa alegria", diz Kassab ao receber Medalha Thomé de Souza

A sessão solene de outorga foi realizada na manhã desta segunda-feira, 25 - Foto: Divulgação | Reginaldo Ipê/CMS

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab foi homenageado pelo vereador Edvaldo Brito (PSD) com a Medalha Thomé de Souza na Câmara Municipal de Salvador. A sessão solene de outorga foi realizada na manhã desta segunda-feira, 25.

Evento reuniu políticos, secretários e lideranças no Plenário Cosme de Farias, a exemplo dos senadores Otto Alencar e Angelo Coronel; do líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antonio Brito; do presidente da Assembleia Legislativa (Alba), Adolfo Menezes; deputados federais e estaduais; secretários; vereadores e lideranças políticas. A homenagem, considerada a maior comenda do Legislativo soteropolitano, foi proposta pelo vereador Edvaldo Brito.



"É com imensa alegria e muita emoção que recebo essa homenagem. Agradeço ao vereador Edvaldo Brito, ao presidente Carlos Muniz. Eu tenho uma história com a Bahia, que sempre esteve muito presente na minha vida pública. Em 1982, quando ainda estudava engenharia na Escola Politécnica, e fui convidado para integrar o conselho de jovens empreendedores do estado de São Paulo, eu passei a acompanhar e a primeira viagem que fiz a outro estado foi a Bahia. Me marcou muito", relembrou Kassab.

Eu não precisava desta homenagem para me sentir cidadão da cidade, ou para receber essa medalha. Eu sempre me senti e me considerei, devido a minha história e essas minhas relações de presença aqui, um cidadão de Salvador, da Bahia. É evidente que essa homenagem me faz muito bem porque ela é um fator adicional para consolidar essas relações Gilberto Kassab - presidente nacional do PSD

Em seu discurso na tribuna da Câmara, Kassab relembrou amizade com Edvaldo e Antonio Brito e de outros membros históricos do PSD baiano.

"Com o tempo, foi tendo naturalidade a minha relação com a Bahia. O meu líder na Câmara dos Deputados, era o José Carlos Aleluia. Fiz uma amizade com o senador Otto Alenacr que perdura até hoje. O vereador Edvaldo lembrou algo muito marcante hoje, a minha amizade com Antonio Brito veio bem depois da amizade dele com o meu pai. Meu pai que me apresentou o Antonio Brito. E essa homenagem que muito me marca, concedida pelo Edvaldo, que foi meu companheiro do meu primeiro cargo na vida, em 1997 de ser secretário de planejamento de São Paulo. E ele era o meu conselheiro, por ser mais experiente, mais bem preparado e secretário de negócios jurídicos da prefeitura", disse.