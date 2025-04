Homem suspeito de matar avó e neta é agredido por população

Avé e neta foram encontradas mortas dentro de casa, em Jataizinho, no Paraná, no sábado, 22 - Foto: Reprodução Redes Sociais

O homem, de 42 anos, suspeito de matar Marley Gomes de Almeida, 53, e a neta dela, Ana Carolina Almeida Anacleto, 11, em Jataizinho, no norte do Paraná, sofreu uma tentativa de linchamento, na quarta-feira, 26. Segundo o G1, ele ficou bastante machucado e foi encaminhado ao Hospital Universitário (HU) de Londrina, onde até a noite desta quinta-feira, 27, permanecia internado.

Conforme o coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná, o suspeito é usuário de drogas. Ainda conforme o militar, o homem, que não teve o nome revelado, aparece nas imagens de um vídeo próximo à casa onde as vítimas foram encontradas mortas, no sábado, 22. No entanto, a polícia não confirmou se a gravação é considerada como prova.

Teixeira informou que a prisão temporária do homem foi concedida pela Justiça. Conforme o secretário, a prisão também vai "preservar a integridade dessa pessoa" depois das agressões, após a população descobrir o endereço dele em Jataizinho. O material genético do suspeito será comparado com os encontrados no local do crime e nos corpos das vítimas.

Em coletiva, o delegado Vitor Dutra, responsável pelas investigações, não informou qual a participação do homem no crime. Ele também não descartou a possibilidade de envolvimento de outras pessoas nas mortes de avó e neta.

"A gente já vinha investigando a possibilidade da participação dele, mas, durante as investigações, não tínhamos elementos mais concretos que pudessem solicitar uma prisão temporária", disse o delegado em entrevista à RPC.

Até a noite desta quinta-feira, o homem permanecia internado e custodiado no HU. Policiais civis fazem a escolta no local.