Professor é condenado 33 anos de prisão por morte de ex-aluno na Bahia

O corpo de Emanuel foi encontrado esquartejado no povoado de Umbaúma, em Entre Rios - Foto: Reprodução Redes Sociais

O professor Joseval Alves dos Santos foi sentenciado, nesta terça-feira, 25, pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/ BA), a 33 anos de prisão pela morte do ex-aluno Emanuel de Oliveira Lima Leite, 18, em 2023. O homem foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele vai cumprir a pena em regime fechado e não terá a possibilidade de recorrer em liberdade.

Segundo o G1, o corpo do jovem foi encontrado esquartejado em seis partes diferentes, em 17 de maio do mesmo ano, dentro de sacos plásticos, enterrados próximo a um campo de futebol no povoado de Umbaúma, em Entre Rios, a 20 km de Cardeal da Silva, cidade onde o jovem morava. Eles estava desaparecido desde o dia 21 de abril, quando saiu de casa para dar aulas de monitoria em uma escola estadual no município. Antes de desaparecer, ele ligou para os familiares dizendo que voltaria para casa.

Joseval ainda participou das buscas por Emanuel, quando o jovem era considerado desaparecido. Em maio, o homem apresentou na delegacia e foi preso em flagrante no mesmo dia por destruição, subtração ou ocultação de cadáver. À época, em depoimento à polícia, ele contou que esquartejou Emanuel após o jovem morrer de overdose. Eles teriam consumido drogas juntos. .

Durante as investigações, foi comprovado que Joseval adquiriu medicamentos de uso controlado sem prescrição médica. A necropsia do corpo de Emanuel apontou que ele havia consumido entorpecentes, no entanto, ele não teria morrido por orvedose acidental, como disse o professor.