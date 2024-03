Suspeito de esquartejar jovem de 18 anos é preso na Bahia | A TARDE

O homem suspeito de esquartejar o corpo do jovem Emanuel de Oliveira Lima Leite, de 18 anos, foi preso preventivamente nesta segunda-feira, 4, na cidade de Feira de Santana, na região norte do estado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em maio de 2023, no município de Entre Rios. Na ocasião, os agentes policiais identificaram partes de um corpo humano na localidade.

Após ser acionado, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Alagoinhas realizou a perícia e confirmou que o cadáver era mesmo de Emanuel.

O suspeito foi preso no mesmo dia em que se apresentou na delegacia, por destruição, subtração ou ocultação de cadáver. No entanto, ele passou por audiência de custódia e teve relaxamento de prisão concedido pela Justiça.

Posteriormente, ele chegou a ser solto, mas foi preso horas depois do Ministério Público da Bahia (MP-BA) acionar a Justiça. Antes da prisão preventiva, ele respondia pelo crime em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica.

Emanuel morava no município de Cardeal da Silva e foi visto pela última vez no dia 21 de abril. Diante do suposto desaparecimento, famíliares registraram boletim de ocorrência na unidade policial da cidade, que está à frente das investigações do crime.