Avó e neta são encontradas mortas com mensagens escritas com sangue

A tragédia que abalou a cidade de Jataizinho, no Paraná, ocorreu na noite de sábado, 22, quando as autoridades encontraram os corpos de Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e sua neta Ana Carolina Almeida Anacleto, de 12 anos, em uma residência localizada no Conjunto Antônio José Vieira.

As vítimas apresentavam sinais evidentes de violência e estavam com lenços amarrados ao pescoço, cobertas por um edredom no quarto da casa.

No local, foi encontrada uma mensagem escrita com sangue, o que aumentou ainda mais a gravidade do caso. A Polícia Científica foi chamada para realizar exames técnicos, enquanto a Polícia Civil iniciou investigações para esclarecer as circunstâncias do crime.

Até o momento, não há suspeitos identificados, e o caso segue sob investigação.