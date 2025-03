Avó e neta são encontradas mortas com mensagem de sangue na parede

Crime aconteceu no sábado, 22 - Foto: Redes sociais/SAF Bom Pastor

Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e sua neta Ana Carolina Almeida Anacleto, de 11, foram encontradas mortas em sua casa em Jataizinho, no Paraná, no sábado, 22. Segundo a Polícia Militar (PM-PR), um pedido de desculpas foi encontrado escrito com sangue na parede.

O corpo das duas apresentava sinais de violência, com lenços amarrados no pescoço e cobertas por um edredom. De acordo com as investigações, o filho de Marley encontrou as vítimas durante uma visita. As informações foram publicadas pelo g1.

Uma mensagem escrita com sangue na parede dizia "Deculpa mae", com erros de ortografia, e um nome escrito no final do recado.

A polícia periciou o local e ouviu dois suspeitos, que foram liberados. A investigação está em sigilo e a motivação do crime ainda não foi divulgada.