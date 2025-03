Chuvas deixam ruas alagadas e casas são invadidas por lama em Candeias

Temporal causou estragos - Foto: Reprodução/Mateus Massena/TV Bahia

A forte chuva que atingiu Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, no domingo, 23, causou sérios danos em diversos bairros da cidade. O temporal começou no final da manhã, e mesmo durando pouco tempo, foi o suficiente para causar estragos. As ruas ficaram completamente alagadas e várias casas foram invadidas pela lama.

A água que entrou nas residências fez com que as famílias agissem rapidamente para proteger seus móveis e evitar mais danos. Foram utilizados sacos com areia para criar barreiras nas portas de casa.

A Defesa Civil de Candeias informou à TV Bahia que 25 profissionais foram mobilizados para ajudar a população durante o domingo. Esses agentes de segurança e assistência trabalharam para minimizar os impactos da chuva e orientar os moradores sobre como agir em situações de emergência.

Na segunda-feira, 24, as equipes da Defesa Civil deverão retornar às casas afetadas para avaliar os danos causados ​​pela chuva, além de realizar o cadastro das famílias para que elas possam receber os auxílios oferecidos pela prefeitura de Candeias. Até ao momento, não foi registado nenhum caso de desabrigados, mas as autoridades locais continuam a monitorizar a situação de perto.