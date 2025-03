Estudantes criam produtos contra parasitas em pets

- Foto: Divulgação / SECTI

O mercado pet tem crescido no Brasil e movimentado a economia nacional. Segundo o Instituto Pet Brasil (IPB), o setor faturou R$ 77 bilhões em 2024, registrando um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Diante dessa expansão e dos desafios na criação de animais domésticos, João Lucas dos Santos e Maria Luiza Fontes, estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Sudoeste, em Itororó, desenvolveram, sob orientação de Thayane Gonçalves, produtos à base de melão-de-são-caetano para o combate aos parasitas.

A jovem cientista Maria Luiza explica que o melão-de-São-Caetano já era conhecido na comunidade por suas propriedades medicinais em humanos e, após pesquisas, revelou potencial ectoparasitário. “Nossa região enfrentou um aumento de problemas na criação de animais domésticos devido à presença desses parasitas. Ao identificarmos substâncias com ação ectoparasitária, desenvolvemos o produto para testes. Como essa planta é pouco explorada no combate aos ectoparasitas em animais, tivemos interesse em aprofundar esse estudo”.

Os estudantes desenvolveram sabonete em barra e líquido para o banho dos animais, além de um desinfetante para higienização dos ambientes. “A planta pode ser usada de forma auxiliar no tratamento de doenças de pele causadas por fungos, além de micoses e sarnas. Ela também previne doenças, controla alguns parasitas que infestam animais, como os carrapatos e pulgões, e é indicada para a cicatrização de feridas”, afirma João Lucas.

O produto, que conta com o apoio da Secretaria da Educação (SEC), foi testado em animais com sarna e feridas. “Aplicamos o sabonete em dois banhos semanais e obtivemos bons resultados em um mês. Também utilizamos um desinfetante em um local infestado por pulgas, erradicando-as em duas semanas, com aplicação três vezes por semana. O próximo passo é desenvolver um spray à base de melão-de-são-caetano para auxiliar no tratamento de feridas e sarnas após o banho”, diz Maria Luiza.

Iniciativa

De acordo com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o cenário atual em que a pesquisa científica se encontra na Bahia é um momento ideal para mostrar à população o que é produzido no meio acadêmico.

Para a pasta, “com os cortes que a União promoveu entre 2018 e 2022, se faz necessário mostrar que a educação é o principal meio para gerar emprego e renda. Além disso, as pesquisas científicas retornam para a sociedade em forma de vacinas, programas sociais ou modelos de gestão”.

No promissor campo estudantil, a Secti vem divulgando esta série de reportagens com projetos desenvolvidos na rede estadual de ensino.