Homens são detidos por aplicar golpes em caixas eletrônicos

Dupla foi flagrada enquanto tentava enganar as vítimas para realizar saques fraudulentos - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Na manhã deste domingo, 23, policiais civis da 37ª Delegacia de Polícia (DP) da Ilha do Governador prenderam dois homens suspeitos de aplicar o golpe conhecido como "cartão retido" em agências bancárias da Zona Norte do Rio de Janeiro.

A prisão de Pedro Lucas Ambrósio Marques e João Vitor da Silva Correa aconteceu em flagrante, quando a dupla estava em ação nos bairros do Cacuia e da Portuguesa, dentro da Ilha do Governador. Eles foram detidos pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Segundo as investigações, os criminosos instalaram um dispositivo fraudulento em um terminal eletrônico de uma agência no Cacuia. Ao mesmo tempo, simularam a avaria de outros caixas, forçando as vítimas a utilizarem o terminal adulterado. Após cometerem o golpe no Cacuia, eles se deslocaram até uma nova agência na Portuguesa, onde foram surpreendidos pelos policiais enquanto tentavam deixar o local.

O delegado Felipe Santoro elogiou a ação rápida dos policiais, que impediram o golpe de causar mais prejuízos financeiros às vítimas. "A ação rápida dos policiais evitou que mais vítimas caíssem no golpe neste domingo", afirmou.

O golpe consistia em reter o cartão da vítima no terminal, com o dispositivo fraudulento inserido na máquina. Ao perceberem a dificuldade das pessoas, os criminosos se aproximavam e ofereciam "ajuda", alegando ser da central de atendimento do banco. Eles forneciam seu celular para que a vítima ligasse para a "central", fazendo com que os clientes fornecessem seus dados pessoais e senhas. Uma vez com as informações e o cartão, os criminosos realizavam saques e transações até o limite da conta da vítima.