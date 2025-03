Pit-bull solto é abatido pela PM após ataque a moradores

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

No sábado, 22, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para conter um cachorro da raça pit-bull que atacava pessoas na Quadra 44 do Setor Leste, no Gama. Diante do risco que o animal representava para os moradores, os policiais tomaram a decisão de abater o pit-bull.

A PMDF explicou a ação dizendo que o cachorro foi morto devido ao “medo e preocupação” que gerou na comunidade local. “Essa situação, que gerou medo e preocupação entre os moradores, levou a uma ação rápida da PMDF, que, preocupados com a segurança pública, realizaram a contenção do animal”, informou a corporação.

Além disso, a polícia divulgou imagens do homem que teria sido atacado, mostrando arranhões no abdômen. A corporação também aproveitou para destacar que muitos cães agressivos são resultado de maus-tratos e negligência por parte de seus tutores. “É importante lembrar que, por trás da imagem de um cão agressivo, pode existir uma história de negligência, abandono ou um ambiente inadequado. Muitos desses animais, na verdade, são vítimas de circunstâncias que fogem do seu controle, e frequentemente, a agressividade é uma resposta ao medo ou à defesa de seu espaço”, ressaltou a PMDF em uma postagem nas redes sociais.