Polícia desarticula esquema de venda de doces com drogas no interior

Mais de 300 unidades foram recolhidas e suspeitos foram levados à delegacia - Foto: Polícia Militar/Divulgação

A Polícia Militar deflagrou uma grande operação para combater a venda de doces com substâncias alucinógenas em São Tomé das Letras (MG). Batizada de “Fake”, a ação mobilizou 20 agentes e percorreu diversos pontos da cidade, resultando na apreensão de um grande volume de produtos suspeitos.

Entre os itens recolhidos estavam 200 unidades de “brisadeiros”, 70 brownies e 40 cookies com supostos efeitos psicoativos, além de 70 cogumelos alucinógenos e 15 palhas italianas contendo cannabis. Os responsáveis foram detidos e encaminhados à delegacia de Três Corações, onde prestarão esclarecimentos.

A preocupação com esses produtos já havia sido levantada pela Prefeitura, que recentemente emitiu um alerta aos turistas. De acordo com a administração municipal, nos dois primeiros meses do ano, ao menos 13 pessoas relataram reações adversas após o consumo desses doces, apresentando sintomas como alucinações, vômito, diarreia, boca seca, palpitações e desconforto no peito.

A suspeita é de que os alimentos contenham não apenas maconha, mas também cogumelos alucinógenos e até medicamentos psicotrópicos. As investigações seguem em andamento para identificar toda a cadeia de produção e venda desses produtos na região.