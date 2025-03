Invasão alienígena? Fenômeno intriga moradores de cidade brasileira

Fenômeno foi registrado por diversas pessoas e viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução

Os moradores de Peruíbe, no litoral de São Paulo, ficaram intrigados com um buraco entre as nuvens da cidade nesta semana. O fenômeno foi registrado por diversas pessoas e viralizou nas redes sociais.

A moradora Alexsandra Lopes registrou a formação no céu quando saía de casa. “Fui passear com meu cachorro por volta das 6h40 e vi essa imagem maravilhosa. Nunca tinha visto nada parecido. Para mim, parecia um portal ou algo assim”. Segundo ela, o fenômeno durou pouco tempo e só foi visto por quem estava acordado nas primeiras horas da manhã.

As imagens causaram alvoroço nas redes sociais, com usuários levantaram diferentes hipóteses sobre o ocorrido – desde a chegada de extraterrestres a um retorno divino.

Apesar de incomum, o fenômeno tem explicação científica. O professor de Geografia Fábio Cervezão explica que o evento pode estar ligado à formação de baixa pressão na atmosfera. “Esse tipo de nuvem é conhecido como alto cúmulo estratiforme, que não forma chuva. O que pode ter acontecido é uma corrente de ar vertical, que sobe, abrindo esse espaço no céu”, detalhou para a CNN.

Já o meteorologista William Minhoto, do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, esclarece que esse fenômeno é conhecido como ‘Fallstreak hole’.

“Essas nuvens são formadas por gotículas de água super-resfriadas, que ainda não congelaram. Quando há alguma perturbação, como a passagem de um avião, essas gotículas podem se transformar em cristais de gelo e evaporar, criando essa abertura no centro da nuvem”, explicou Minhoto.