Criança leva cocaína para escola pensando ser bala e divide com amigos

Caso segue sob investigação para apurar a origem da droga e eventuais responsabilidades - Foto: PM-MG/Divulgação

Um caso preocupante mobilizou autoridades em Itamonte, no Sul de Minas Gerais. Uma criança de 4 anos levou papelotes de cocaína para a escola acreditando se tratar de balas e chegou a oferecer a substância para os colegas. O incidente ocorreu na sexta-feira (21) e resultou no atendimento médico de pelo menos 20 crianças de 4 e 5 anos.

Professores e coordenadores da instituição, localizada no bairro Vila Perrone, encontraram 16 papelotes na mochila da menina, sendo que nove já estavam parcialmente consumidos. As crianças teriam confundido a droga com bala de coco.

A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o material para análise. A principal suspeita é que os papelotes pertenciam ao pai da criança, já que essa foi a informação repassada por ela aos educadores. No entanto, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ninguém foi conduzido à delegacia até o momento.

Os alunos encaminhados para atendimento hospitalar já receberam alta. O caso segue sob investigação para apurar a origem da droga e eventuais responsabilidades.