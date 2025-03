Alexandre Padilha anuncia vacina contra Influenza durante todo o ano

Até o final do mês o país receberá 30 milhões de doses - Foto: Reprodução/Ministério da Saúde

Em um vídeo animado com a presença de Zé Gotinha, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que a vacinação contra a influenza será realizada durante todo o ano no Brasil. De acordo com o ministro, as primeiras doses foram entregues nesta sexta-feira, 21, e até o final do mês, o país receberá 30 milhões de doses.

Em abril, esse número será ampliado para 60 milhões de doses. “Tem uma grande mudança na vacinação da influenza esse ano: vai ter vacina o ano inteiro nos postos de saúde, Zé Gotinha. A vacinação começa no mês de abril e, no mês de maio, vamos fazer um grande dia D de vacinação contra influenza”, afirmou Padilha no vídeo.

O ministro ainda ressaltou que todos os grupos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) serão contemplados com a vacina do Zé Gotinha. “Essa vacina é 3 em 1 e não só salva a vida das pessoas imunizadas como contribui para a proteção de toda a comunidade ao reduzir o risco de casos graves e óbitos em relação à influenza”, concluiu Padilha em suas redes sociais.