Aplicativo do Banco do Brasil fica fora do ar e clientes se revoltam

Usuários fazem queixas nas redes sociais sobre os serviços do Banco do Brasil - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O aplicativo do Banco do Brasil apresentou falhas nesta sexta-feira, 21, fazendo com que clientes relatassem dificuldade para ter acesso às suas contas. Ao tentar fazer login, o app não conclui a solicitação, mostrando mensagem de erro ou pedindo para autorizar novamente o dispositivo.

Para aqueles que conseguem ter acesso, quando tentam fazer transações como Pix ou pagamentos. Na plataforma DownDetector, que faz o monitoramento de serviços online, o gráfico de relatos envolvendo o Banco do Brasil apresentou um pico de reclamações nesta sexta.

No X (antigo Twitter), clientes relataram que o assistente do banco no WhatsApp parou de funcionar.

Banco do Brasil o maior banco do BR vive fora do ar deixando o usuário em situações constrangedoras com frequência pqp hein @BancodoBrasil — ENEACAMPEÃ 🏆 (@lindaeotaria) March 21, 2025

O app do Banco do Brasil está fora do ar ou só o meu que está uma merda mesmo? — Guiih (@Guihzinhou) March 21, 2025