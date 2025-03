Concorrente do Ozempic chega ao Brasil em junho

Ozempic vinha sendo utilizado para o rápido emagrecimento entre famosas e sociedade civil - Foto: Reprodução

O medicamento Mounjaro (tirzepatida) chegará ao Brasil no dia 7 de junho. Fabricado pela farmacêutica Eli Lilly, a concorrente da Ozempic (semaglutida) já havia sido aprovada pela Anvisa em 2023, porém não era comercializada no país.

Esta é mais uma opção para o tratamento de diabetes tipo 2 De acordo com pesquisas, o efeito do tirzepatida (Mounjaro ) é superior o da semaglutida (Ozempic) quando se trata do controle de glicemia.

Somado a isso, o novo produto traz o efeito de perda de peso, assim como os outros. E, quando comparado ao Ozempic, este efeito também foi superior.

Assim como seu semelhante, o novo medicamento é aplicado por meio de injeções semanais.

A Eli Lilly ainda não tem um preço estipulado para o mercado, porém é possível estimar um valor máximo, sendo previsto pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Na Bahia o preço máximo estipulado é de R$ 3.924,54.

Quais os efeitos da Mounjaro no corpo?

O medicamento ativa receptores de células ligadas a dois hormônios que agem no sistema digestivo: o GIP (sigla para polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e o GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon).

Tais receptores quando ativados mexem em vários processos do corpo humano:

A primeira ação é a liberação da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas responsável por retirar o açúcar obtido pelos alimentos da circulação sanguínea e colocá-lo dentro das células, onde será utilizado como fonte de energia.

Um indivíduo que sofre de diabetes tem problemas com a fabricação ou na ação da insulina pelo organismo. Logo, o açúcar se acumula no sangue, causando uma série de problemas de saúde, como infartos e dificuldade de cicatrização de feridas.

O Mounjaro melhora a liberação de insulina após as refeições, facilitando o controle de glicemia.

Já a segunda ação é no controle do apetite. Os receptores dos dois hormônios (GIP e GLP-1) também estão em células do cérebro que são responsáveis pelo controle da fome. Logo, o remédio ajuda ainda nesta questão, que ajuda na perda de peso.

O Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida, também é usado no diabetes e tem uma ação parecida. A diferença é que ele atua apenas sobre um desses hormônios: o GLP-1.