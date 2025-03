Blogueiro de Feira de Santana é preso por divulgar 'jogo do tigrinho'

Pelo menos outros três influenciadores foram presos em Juazeiro do Norte, no Ceará - Foto: Haeckel Dias / Ascom-PC

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, 20, um influenciador digital de 29 anos em Feira de Santana. Ele é acusado de estelionato, exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu no bairro Papagaio, durante o cumprimento de um mandado expedido pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, do Tribunal de Justiça do Ceará.

De acordo com a TV Subaé, o influenciador preso é Darley Felipe, que possui mais de 170 mil seguidores nas redes sociais. Ele costumava ostentar viagens nacionais e internacionais e se apresentava como enfermeiro e criador de conteúdo sobre estilo de vida, humor e rotina.

Além dele, pelo menos outros três influenciadores foram presos em Juazeiro do Norte, no Ceará, como parte da mesma operação. Após a prisão, Darley Felipe foi submetido a exames de praxe e está à disposição da Justiça.