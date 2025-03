Menino morre atropelado por caminhão de prefeitura de cidade baiana

Adryan Rian Santos Paixão tinha seis anos - Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Um menino de seis anos, identificado como Adryan Rian Santos Paixão, morreu após ser atropelado por um caminhão da prefeitura, enquanto voltava do colégio, na quarta-feira, 19, em Macaúbas, na Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu no povoado de Riachão da Gameleira, quando a vítima voltava do colégio. O menino desceu do ônibus escolar acompanhado de uma pessoa responsável e foi entregue à avó. No momento em que neto e avó iriam atravessar a rodovia, a criança teria se soltado e corrido para o meio da pista, momento em que foi atropelada por um caminhão. O motorista fugiu do local, mas foi identificado.

Em nota, a prefeitura de Macaúbas lamentou a morte da criança e disse que representantes da chefia de gabinete, das secretarias de Saúde, Educação e Transporte se deslocaram até o local do incidente para apurar o ocorrido e prestar assistência aos familiares da vítima. Ainda na nota, a gestão municipal informou que disponibilizou apoio funerário e psicológico aos envolvidos no acidente.

De acordo com o g1, após o acidente, o veículo foi conduzido para a Delegacia Territorial de Macaúbas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Bom Jesus da Lapa. O sepultamento está previsto para esta quinta-feira, 20.